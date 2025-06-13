Kamu işçileri için ilk zam teklifi belli oldu

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk zam teklifi belli oldu.

TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

Türk-İş ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor.

"TEKLİF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, "Bugünkü bize verilen teklif bizlere gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5" diye konuştu.

Ağar, teklifin resmi belge olarak değil sözlü olarak sunulduğunu belirterek, "Bu teklif resmiye de değil sadece bizim toplantımızda yüzüme karşı okun karşı okunan bir teklif ve biz bunu ben şahsen ve TÜRK-İŞ olarak gerek HAK-İŞ olarak gerçekten hiç beklemiyorduk" dedi.

"TABAN ÜCRET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili herhangi bir teklifin sunulmadığını sözlerine ekleyerek, "Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli ve kıymetli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir. Çünkü bazı kurumlarımız bayağı geri kalmış durumda. En azından eşitliğin sağlanması açısından iki sene önceki adaletli düzenin tekrar yeniden bulunması açısından bizim için önemli. Burada baktığımız zaman onunla ilgili teklifi de mutlaka bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ NE?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.