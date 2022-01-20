Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı

Zorlu kış şartlarına rağmen sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Van'da etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi buldu. Bini aşkın köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlerin içini parçaladı. Yaz döneminde yük taşıyan, kışın ise sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin soğuktan tir tir titrediği görüntüler tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerin ardından duyarlı vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Bir süre sonra eşeklerin koruma altına alındığı öğrenildi.