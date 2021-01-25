Karadeniz Turları

Bir çok da seçeneği mevcut. Bazıları uçaklı Karadeniz turu bazısı ise otobüslü. Aynı zamanda uzunluğuna göre de değişiklik gösteriyorlar. 3 gece konaklamalı Karadeniz turlarında Batum turu sunulmazken 5 gece konaklamalı Karadeniz turlarında Batum turu standart olarak programa dahil edilmiş. İyi bir Karadeniz turu için acentenizi seçerken dikkatli olmanızda fayda var. Bu turlarda en önemli husus otel kalitesi. Karadeniz otelleri yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Fakat çok kaliteli oteller bulabileceğiniz gibi düşük kalitede otel konaklaması sunan acenteler de göreceksiniz. Birkaç yüz lira ucuz Karadeniz turu arayışındayken yanlış bir programa dahil olmayın.

Karadeniz yayla turlarına katılırken dikkat etmeniz gereken bir başka unsurda rehberlik hizmeti. Defalarca uyarılıp bir çok ceza ve yaptırım uygulanmasına rağmen bazı firmalar hala kaçak rehber kullanımına devam edebiliyor. Bu durum tur kalitesini düşürürken aynı zamanda sizlerin bilgiye erişimini de kısıtlıyor. Bu sebeple profesyonel hizmet sunan operatörler ile çalışmakta fayda var.

Karadeniz turu arabayla nasıl yapılır? Sorusu sıkça soruluyor. Öncelikle şundan emin olmalıyız ki kapsamlı bir gezi yapmak istiyorsak mutlaka rehber eşliğinde olmalı. Sümela Manastırı’na gidip de sadece seyredip çıkmak size bir çok şeyi kaybettirir. Veya bir Atatürk Köşkü gezilirken siz sadece ailenizle iseniz nasıl bilgi edinebilirsiniz? Tabi ki çok gezen bilir fakat bilenle gezen en iyi bilir!

Sizler için bir tavsiye operatör sunduk. Yukarıdaki linki tıklayarak erişebilirsiniz. 81 ilin tamamında tur düzenleyen bu operatör 4 yıldız ve denginde oteller ile çalışıyor. Profesyonel rehberlerini tüm turlara hizmet vermek için sunduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple tavsiyelerimiz arasında ilk sırada olacak.

Karadeniz turu rotası oluştururken de bir çok detayı atlamadan güzel bir organizasyon ortaya çıkarmışlar. Bölgenin en güzel yerleri programlarına eklenmiş. Bunun yanı sıra bazı gereksiz destinasyonlar ise programlardan çıkarılmış. Programı okurken ’İşte böyle olmalı!’ dediğimiz bir turdu.

Karadeniz turu fiyatları da çok uygun tutulmuş. 12 taksite kadar taksit imkanı da sağlanmış. Bu sebeple kesenizi de çok yıpratmadan bu turlara katılabilirsiniz.

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