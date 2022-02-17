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Karma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel kararı: Dokunulmazlığı kaldırılıyor

Karma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel kararı: Dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için oy çokluğuyla karar aldı. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

Etiketler hdp semra güzel karar
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