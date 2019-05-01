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  3. 01 Mayıs 2019 14:42

Kastamonu'da mermer ocağında facia: 2 ölü

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki bir mermer ocağında yamaçtan kopan mermer ve kayaların isabet ettiği iş makinesindeki operatör Cemal Aysan (54) ile yanındaki Recep Kayan (40) yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da mermer ocağında facia: 2 ölü
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Olay, öğle saatlerinde Ağlı ilçesi Turnacı köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında meydana geldi. Mermer kırmada kullanılan iş makinesi ile çalışma yapılırken, yamaçtan kaya ve mermer  parçaları koptu. Hızla aşığı kayan mermer ve kayalar, iş makinesinin içindeki operatör Cemal Aysan ile yanında bulunan Recep Kayan’a isabet etti. Ağır yaralanan Aysan ve Kayan, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Ağlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal Aysan ve Recep Kayan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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