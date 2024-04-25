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Kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

Kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu
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Ümraniye'de motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah B., seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Etiketler kaza trafik polis şehit
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