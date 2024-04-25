Kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ümraniye'de motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.
Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah B., seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol