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Kılavuz kaptanın denize düşerek öldüğü anlar kamerada

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İstanbul Boğazı'nda denize düşerek hayatını kaybeden kılavuz kaptanın düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı güney girişinde meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan O.K., kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için Cook Adaları bandıralı 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen K., hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. K.'nin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan K.'nin denize düştüğü görülüyor.

BOĞAZDA DÜMENİ KİLİTLENEN GEMİYİ DURDURMUŞTU

Öte yandan Kaptan O.K., 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

DHA

Etiketler istanbul boğazı kılavuz kaptan denize düştü
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