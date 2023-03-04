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Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'ndan ''özel'' zirve

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'ndan ''özel'' zirve
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile biraraya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile toplantının ardından bir süre daha özel olarak görüştü.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE BİREBİR GÖRÜŞME

Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.

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