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Kilisede cinsel istismara tazminat kararı

Kilisede cinsel istismara tazminat kararı
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Almanya'nın Köln kentinde 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan ve şu an 62 yaşındaki mağdura mahkeme, Köln Başpiskoposluğunun 300 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Mağdur, Köln Bölge Mahkemesine açtığı davada, çektiği acı nedeniyle 750 bin avro tazminat talep etti.

Mahkemede, Köln Başpiskoposluğu zaman aşımı talebinde bulunmazken, mahkeme heyeti verdiği kararla piskoposluğun mağdura 300 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.

Etiketler cinsel istismar almanya kilise
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