Kira artışına yüzde 25 sınır getiren düzenleme kabul edildi

Kira artış oranına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kira artış oranına yüzde 25 sınır getiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BAKAN BOZDAĞ VE BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesinde sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

HAZİRAN AYINDA ZAM YAPANA KÖTÜ HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yeni düzenlemenin detaylarını Gazeteci Candaş Tolga Işık'a anlattı. Kurum, Işık'a yasanın, 2022 yılının Temmuz ayından önce yapılan zam sözleşmelerini ilgilendirmediğini ve yeni yasanın 2022 Temmuz ile 2023 yılı arasını bağladığı belirtti. ( Ayrıntılar için tıklayın )

Bakan Bozdağ'ın açıkladığı %25'lik sınırla birlikte örnek zam hesabı aşağıdaki gibi oldu:

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: yüzde 25 ( Kira zam sınırı )

Zam bedeli: 500 TL

Yüzde 25 kısıtlama gelmeden önce Mayıs 2022 enflasyonuna göre zam oranı %39,33'tü ve yapılacak zam 786,60 TL'ydi.

%25 kısıtlamalı ve zamlı yeni kira bedeli: 2.500 TL





Mevcut kira bedeli: 2.500 lira

Zam oranı: yüzde 25 ( Kira zam sınırı )

Zam bedeli: 625 TL

Yüzde 25 kısıtlama gelmeden önce Mayıs 2022 enflasyonuna göre zam oranı %39,33'tü ve yapılacak zam 983,25 TL'ydi.

%25 kısıtlamalı ve zamlı yeni kira bedeli: 3.125 TL





Mevcut kira bedeli: 3.000 lira

Zam oranı: yüzde 25 ( Kira zam sınırı )

Zam bedeli: 750 TL

Yüzde 25 kısıtlama gelmeden önce Mayıs 2022 enflasyonuna göre zam oranı %39,33'tü ve yapılacak zam 1.179,90 TL'ydi.

%25 kısıtlamalı ve zamlı yeni kira bedeli: 3.750 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 lira

Zam oranı: yüzde 25 ( Kira zam sınırı )

Zam bedeli: 1.250 TL

Yüzde 25 kısıtlama gelmeden önce Mayıs 2022 enflasyonuna göre zam oranı %39,33'tü ve yapılacak zam 1.966,50 TL'ydi.

%25 kısıtlamalı ve zamlı yeni kira bedeli: 6.250 TL