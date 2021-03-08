Kırmızı kategorideki kentte marketlerde indirim yasaklandı

Vali başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve 'damping' adı altında yaptığı kampanyaların ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, zincir marketler de dahil olmak üzere tüm market ve benzeri iş yerlerinin indirim ve ‘damping’ adı altında yaptıkları kampanyaların, vatandaşların bir arada bulunarak yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verdi.

Ayrıca merkeze bağlı Çavdarlılar köyü, Bağlı köyü, Ceran köyü ve Bağlıkaya beldesinde vaka sayısındaki artış sebebiyle, salgının yayılmasını engellemek amacıyla mevcuttaki pozitif corona virüsü vakalarının ve bundan sonra olacak olan pozitif vakalar evlerinde kolluk kuvvetlerince izolasyona alınacak.

Bakkal ve manavlar da kapatılmıştı

Çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray’da, dün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatılmıştı. Türkiye’de ilk defa tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabildi.