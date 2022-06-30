Kobani davasında yeni gelişme: 2 gizli tanığın ifadeleri...

Kobani davasına dinlenen gizli tanık Atlas ile 'Hermes'in ifadeleriyle bire bir aynı olduğu ortaya çıktı

Aralarında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 21’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasına dinlenen gizli tanık Atlas ile Hermes'in ifadelerinin bire bir aynı olduğu ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajası’nın haberine göre, Kobani davasının 14’üncü duruşması 3’üncü gününde Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam etti. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmada, kimlik tespitinin ardından dosyaya eklenen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada 'gizli tanık' Atlas’ın dinlenmesine karar verildi. Karara dair söz alan avukatlar, gizli tanığa ana dosya kapsamı dışında soru sorulmaması gerektiğini hatırlattı.

Duruşmada söz alan eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, sorgular bitmeden tanık dinlemenin usulsüz olduğuna dikkati çekerek, “Siz ara kararlarla bunu kabul etmiyorsunuz ancak yaptığınız hukuksuzdur. Diğer tanıklarda gördük ki tanıkların olaylarla alakası yok ama birleşen dosyalar kapsamında beyanlarda bulunuyorlar. Buna da itiraz ediyoruz" dedi.

Avukat Cihan Aydın, “Hangi tanığın hangi gün dinleneceğini önceden öğrenmek istiyoruz. Bu talebimiz mahkeme tarafından daha öncesinde bir ara karara bağlandı ancak gördüğümüz üzere bir değişme yok. Şimdi Atlas’ın önceki ifadelerini bulmaya çalışıyoruz. Kimin hakkında ifade vermiş bilmiyoruz. Doğru sorular sormak için öncesinde tanığın ifadelerine ulaşmamız gerek. Savunma hakkı için bu şarttır” diye konuştu.

Mahkeme heyetine tanıklar hakkında dilekçe sunduğunu belirten eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak da “gizli tanıklar”ın kimin hakkında ifade verdiğini duruşmalar öncesinde bilmek istediğini söyledi ve “usulüne uygun bir yargılama talep ediyorum” diye ekledi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme başkanı, tanıkların dinlenme usullerine dair gelen itiraz ve talepler sonrası ara karar kurarken, bu periyotta dinlenecek olan tanıkların isimlerinin bir önceki duruşma bitiminde bildirildiğini belirtti. Tanıkların dosya kapsamı dışında beyanlarda bulunmasını “hukuka uygun” olarak bulan mahkeme başkanı, siyasetçilerin ve avukatların itirazlarını reddetti.

Ardından SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan ve yazılı ifadesini tekrarladığını ifade eden gizli tanık Atlas, tutuklu siyasetçi Mesut Bağcık’ın yanı sıra Mazhar Öztürk, Ercan Arslan ve Yüksel Baran hakkında beyanlarda bulunurken, Kobani protestolarıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını aktardı.

Gizli tanık Atlas'ın yazılı ifadesinin Ayla Akat Ata hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nda 8 Mart 2021 tarihinde ifade veren gizli tanık Hermes'in ifadeleriyle birebir aynı olması dikkati çekti.