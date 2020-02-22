Kocaeli'de Uluslararası Farkındalık Festivali başladı

İki gün sürecek festival, muhteşem körfez manzarasına sahip Kocaeli’de “Değişim Mutluluğunu Yaşa!” sloganıyla bu sabah başladı.

Gündelik yaşamın yoğun karmaşasına mola vermek, stres ve gerilimden arınmak, sağlık ve mutlulukla dolmak istiyorsanız, bu festival tam size göre!

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan Değişim çalışmalarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.

Bu ayki programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stres Yönetimi, Aşk Sanatı, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, programlara şirket çalışanları ve aileler de büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400’e yakın katılım var. Festival 23 Şubat Pazar akşamı sona eriyor.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonla ilgili olarak yetkililer, Kocaeli’den herkese şu mesajı iletiyor: “Hayatınıza sağlık, mutluluk, coşku ve neşe katmak istiyorsanız, değişimi ertelemeyin ve değişime kucak açın. Festivale katılın hayatınız festival olsun!”.

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