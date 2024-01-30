Kömür ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı

Kütahya'da özel bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 1 işçi mahsur kaldı.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki Ege Taşkömür Madencilik şirketine kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden H.K. mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, işçiyi çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.

DHA