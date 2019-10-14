Köpeğe işkence görüntülerinin sorumlusu ortaya çıktı

Son zamanlarda savunmasız sokak hayvanlarına yönelik yapılan şiddet, taciz, tecavüz olaylarının sonu gelmiyor. Caydırıcı olmayan yasal düzenlemeler ve basit para cezaları hayvan düşmanlarını durduramazken, bir hayvana şiddet haberi de Ankara’dan geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay 9 Temmuz günü akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

Oda TV'den Hüreyra Oflaz'ın haberine göre, Keçiören Belediyesi ekipleri kulağında küpesi bulunan sokak köpeğine işkence ederek alma görüntüleri hayvan severleri ayağa kaldırdı. Hayvan severler köpeğe şiddet görüntülerinin ardından AK Partili Keçiören Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Turgut Altınok’a sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

“UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI OLMAYAN GÖRÜNTÜLERİN…”

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 7 Ekim tarihinde, “Sokak hayvanlarına yönelik tarafımıza yöneltilen mesnetsizce iddialara karşı cevabımızdır” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Tüm canlıların yaşam hakkının korunması konusunda son derece duyarlı olan Belediyemize yönelik bizimle uzaktan yakından alakası olmayan görüntülerin tarafımızca yapılmış gibi sosyal medya üzerinden mesnetsizce iddia edilmesi en az o elim görüntü kadar bizleri üzmüştür. Keçiören Belediyesi Sokak hayvanlarına yönelik örnek, öncü, özenli ve korumacı yönüyle çalışmalarını sürdürmekte ve bu konudaki duyarlılığı ile takdirleri toplamaktadır. Tarafımıza yöneltilen bu gerçek dışı ithamlara ve kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu alçakça görüntülerin bize mal edilmesine karşı gerekli hukuki süreci başlatacağımızı, sokak hayvanlarına yönelik bu şiddeti reva görenlerle ilgili gerekli incelemeleri yaptığımızı ve kamu vicdanına havale etmekle birlikte kimliği belirsiz bu kişilerin tespitine yönelik araştırmalarımızın devam ettiği bilgisini de kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verdi.

“PERSONEL HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR”

Bir gün sonra (8 Ekim’de) Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok önceki gün yapmış olduğu açıklamanın tam tersi yönünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: “Biz Hayvan sever bir belediyeyiz, Türkiye’de ilk defa veteriner kliniğini kurmuş olan bir belediyeyiz. Ameliyat dâhil bütün hayvanlarımıza hizmet vermiş bir belediyeyiz. Yine de bu hizmetleri veren belediyeyiz. Zaman zaman personelimizin yapmış olduğu davranışlardan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Personel hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Kamuoyu’nun bunu bilmesi lazım. Ama şuan şehrimizin her tarafında Hayvanat Bahçesi yaptık. Hayvanlarımızın korumak için bir sürü projeler yaptık. Keçiören dışından gelen vatandaşlarımızın hayvanlarını hiçbir ücret almadan tedavi ve ameliyatlarını yaptık. Dolayısıyla bizim hassasiyetimiz budur. Allah’ın yarattığı güzel varlıklardır hayvanlar ve onlarsız bir dünya düşünemeyiz, hayat düşünemeyiz. Dolayısıyla bu personelimiz hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Kamuoyunun bunu bilmesini özellikle istirham ederim.”

Çevre Koruma Müdürlüğü'ne ulaşan Oda TV, “Köpek yaşıyor mu?, Belediye’nin barınağında mı?, Olaydan kaç sorumlu personel var?, Personeller görevden alındı mı?” sorularını yöneltti.

Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilisi sorularımıza şöyle yanıt verdi: “Bu durum 3 ay önce olmuştu. Yaşıyor yani. Hayır, Doğada, bırakılmış yani. Tüm personeller ile ilgili zaten Başkanımız duyurusunu yaptı. Yazılı açıklama, sözlü açıklama da yaptı. Tabii gereken işlemlerin hepsi yapıldı.”