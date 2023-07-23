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KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
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ÖSYM, KPSS'nin bugün yapılan A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı.

ÖSYM'nin web sitesindeki açıklamaya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da bitecek.

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