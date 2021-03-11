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Kritik durum devam ediyor! İşte son 24 saatin korona tablosu

Koronavirüs salgınının 1. yılında, tedirgin eden tablo açıklandı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 146 bin 386 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 821 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 231 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler korona koronavirüs vaka tablo korona tablosu
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