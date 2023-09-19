Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı öncesinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB'nin Eylül ayı politika faiz toplantısı öncesinde piyasalarda çalkantılı seyir devam ederken TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı. Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aştı. Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 27 TL'den başlayan Dolar 27,03 TL'den,

28,87 TL'den başlayan Euro 28,90 TL'den,

33,44 TL'den başlayan Sterlin 33,48 TL'den,

18,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,30 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 27,01 TL'den, Euro 28,84 TL'den, Sterlin 33,45 TL'den, Japon Yeni ise 18,21 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.931 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.935 Dolar'dan,

1.677 TL'den başlayan Gram altın 1.681 TL'den,

2.786 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.793 TL'den,

11.469 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.490 TL'den,

20,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,27 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta ons altın 1.927 Dolar'dan, Gram altın 1.673 TL'den, Çeyrek altın 2.786 TL'den, Cumhuriyet altını 11.469 TL'den, Gram Gümüş ise 20,05 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 26 bin 849 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 263 Dolar'dan,

1.636 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.653 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent Petrol



Güne 95 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 94,93 Dolar 'dan işlem görüyor. TCMB'nin faiz kararı için tahminler açıklandıEkonomi