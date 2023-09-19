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Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede

Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
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TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı öncesinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB'nin Eylül ayı politika faiz toplantısı öncesinde piyasalarda çalkantılı seyir devam ederken TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı. Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aştı.
 
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
 
İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27 TL'den başlayan Dolar 27,03 TL'den, 
28,87 TL'den başlayan Euro 28,90 TL'den, 
33,44 TL'den başlayan Sterlin 33,48 TL'den, 
18,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,30 TL'den işlem görüyor.

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