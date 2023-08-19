Mahkeme, gözaltına alınan ünlü rapçi Heijan için kararını açıkladı
İstanbul'da gözaltına alınan ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC için karar mahkeme kararını verdi.
İstanbul’da gözaltına alınan "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3 rapçi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talep edildi.
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