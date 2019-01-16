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  3. 16 Ocak 2019 09:42

Mahkemeden Atalay Demirci hakkında flaş karar

Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada adli kontrol şartı kapsamında haftada bir karakola attığı imza yükümlülüğü kaldırıldı.

Mahkemeden Atalay Demirci hakkında flaş karar
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Komedyen Atalay Demirci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demirci  ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilmesine karar verilen bazı tanıklara ulaşılamadığı,  Demirci'den elde edilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi incelenmesinin ise  henüz tamamlanmadığı açıklandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin haftada bir gün karakola imza verme  şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve bilirkişi raporunun  tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Demirci'nin karakola imza verme yükümlülüğünün kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek  davayı erteledi.

İddianamede Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes  Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması  içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade ediliyor.  Demirci'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar  hapsinin yanı sıra "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapsi isteniyor.

AA

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