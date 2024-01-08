Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şuan için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılarak uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...