  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Malatya'da 'asrın felaketi'nde ağır hasar alan bir binanın çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.

HAYATINI KAYBETTİ
Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay G. (29) adlı bir kişi kaldı. Oktay G., hayatını kaybetti.

 HURDA TOPLAMAK İÇİN BİNAYA GİRMİŞLER
Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, hayatını kaybeden Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.

Etiketler felaket ağır hasar bina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tahta kaşıkla istismar sonrası dahil olduğu çeteyi polise yakalattı
Aile boyu seksi paylaşımlarla OnlyFans'ı aile şirketine çevirdiler
Dolar/TL'den yeni zirve! Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
Sapanca Gölü'nden güzel haber
O otomobil firmasından mayıs ayında sıfır faizli kredi seçenekleri!
Yurt dışı oylarında ''açılmamış pusula mühürlü çıktı'' iddiası
Bakan Nebati'den ''döviz rallisi'' açıklaması
Bakan Bozdağ Akşener'i yalanladı, AK Partili adayı unuttu!
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı
14 Mayıs'ın en garip vaadi: ''Allah'ın milletvekili olacağız''