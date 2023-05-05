Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da 'asrın felaketi'nde ağır hasar alan bir binanın çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkım yaşattığı Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.
HAYATINI KAYBETTİ
Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay G. (29) adlı bir kişi kaldı. Oktay G., hayatını kaybetti.
HURDA TOPLAMAK İÇİN BİNAYA GİRMİŞLER
Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, hayatını kaybeden Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.
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