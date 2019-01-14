Mansur Yavaş'tan dev tanıtım toplantısı

İYİ Parti'nin de desteklediği CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yarın dev tanıtım toplantısıyla projelerini açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı toplantıya binlerce Ankaralı'nın destek vermesi bekleniyor.

CHP ve İYİ Parti'nin üst düzeyde katılacağı, yeni seçim sloganı ve müzikleri eşliğindeki lansman, yarın saat 13.30'da ATO Congresium'da gerçekleşecek.

MANSUR YAVAŞ SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR

Yeniçağ gazetesinden Alp Eren Kaya'nın haberine göre Mansur Yavaş, sokak sokak Ankara'nın nabzını tutmaya devam ediyor. Bölgedeki bir esnafın kendisine ulaşıp ağırlamak istediklerini iletmesi üzerine programını değiştiren Yavaş, Ankara Kalesi çevresine ziyarette bulundu. Vatandaşlar, Kale esnafının büyük destek verdiği Yavaş'la bol bol fotoğraf çektirdi.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sorunların çözümü için önemli projeler ürettiklerini belirten Yavaş, şöyle dedi: "İnşallah 1 Nisan'dan itibaren vakit kaybetmeden bu projeleri hayata geçireceğiz. Ankara'nın merkezinde yatan tarih ve kültür mirasının bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bir zamanlar Ankara'nın en önemli değerlerinden olan bu bölgeyi esnafımızla el ele verip, çevreci ve turizm odaklı bir anlayışla eski günlerinden daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Ulus projesiyle, Hamamönü ile birleştirerek bölgeye çok turist çekebileceğimizi düşünüyoruz. Ankara'nın kaynaklarını sadece Ankara'ya aktaracağız ve kültür mirasımızı yeniden canlandıracağız."

Gençlerle dayanışmaya büyük önem veren Mansur Yavaş, önceki gün de CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Hondoroğlu ve gençlerle bir araya gelmişti. Gençlerin dilek ve önerilerini not alan Yavaş, Ankara'nın gecesini gündüzünü, sorunlarını gençlerin bildiğini belirterek, şöyle dedi: "Gençler, sorunların, eksikliklerin farkındalar. Ankara'yı 24 saat yaşanan bir kent haline getirirken, onların desteği bizim en büyük yardımcımız olacak. Gençler, spordan, kültür ve sanata, bilimden teknolojiye her konuda donanımlı. Gelişen dünyanın en önemli parçaları olan bu konularda, desteği gençlerden alacağız."

ÜCRETSİZ FİLE DAĞITIMINA BAŞLANACAK

Bu arada Mansur Yavaş'ın, geçen hafta çarşamba günü Haberturk'te katıldığı bir programda açıkladığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise geçen cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ifade ederek mitinglerde ücretsiz dağıtma biçiminde sahip çıktığı "file" projesinin bugün başlayacağını belirtti. Kadınlara ekonomik destek anlamında başlatılan "Üreten Hanımlar" projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş, Twitter hesabından, "Kızılay Gönüllü Ofisimizde Pazar filelerini satın almaya başlıyoruz. Haydi, 'Üreten Ankara' Hanımlarını Bekliyoruz" dedi. Proje, şimdilik sadece Ankara'da yaşayan hanımları kapsıyor ve bir kişiden en çok 20 file 15 TL'den satın alınacak.

