Marmara Bölgesi'nde yeni bir fay hattı bulundu

Son dönemde peş peşe meydana gelen irili ufaklı depremlerle sarsılan Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik endişe vermeye başladı. Son olarak dün yine Mudanya ve Gemlik Körfezi arka arkaya sarsılmıştı. Bursa'da yeni bulunan fay hattı bölgedeki endişeleri arttırırken Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı canlı yayında Marmara'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem beklediklerini ve bunun her an olabileceğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son zamanlarda sismik hareketliliğin arttığı Marmara Bölgesi'nde Bursa'nın Mudanya ve Gemlik Körfezi bölgelerinde peş peşe bir dizi deprem meydana geldiğini açıkladı.

Dün sabah saatlerinden öğlene kadar devam eden irili ufaklı sarsıntılar gözlerin Bursa'dan geçtiği tespit edilen yeni fay hattına çevrilmesine neden oldu.

Marmara'da deprem korkusu büyüyor

Türkiye geçen sene Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canı kaybettiğimiz ve tarihe "asrın felaketi" olarak geçen depremlerin yaralarını hala tam anlamıyla saramamışken Marmara Bölgesi'ndeki bu sismik hareketlilikle ilgili endişeler de büyüyor.

"Bugün de olabilir, 10 yıl içinde de... Ama 100 yıl beklemeyecek"

CNN Türk ekranlarına canlı yayın konuğu olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hem Marmara Bölgesi'nde artan sismik hareketliliği hem de Bursa'da tespit edilen yeni fayı yorumlarken Marmara Bölgesi'nde beklenen depremin büyüklüğü ve zamanlamasıyla ilgili de açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmaray’ı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp şöyle giden 1500 km uzunluğunda şurada İzmit Körfezi’nden Marmara Denizli’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir şimdiye kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesine hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu‘dan itibaren Kuzey Anadolu fay dallanıyor. Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı. Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2 hemen yanında Manyas depremi vardı, biraz daha Doğu’da Sakarya’da 1967’de deprem 1964’te burada bu bize gösteriyor ki biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var” dedi.

Prof. Dr. Ersoy, ayrıca Bursa'da tespit edilen bu yeni fay için "büyük depremler üretebilir. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Yenişehir’le Bursa’da Yenişehir‘le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte. Şimdi Türkiye’de yeni bir çalışma daha başladı AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde “acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir” “ne sıklıkla deprem üretiyor” diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek." dedi.

Ersoy CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu'nun "Sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek bu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir on yıllar içerisinde de olabilir ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağına defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela işte Ege bölgesinde tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında”

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede yeni deprem olur mu ?

Prof. Dr. Ersoy ayrıca "6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu" sorusunu da “Yani şöyle kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman‘a doğru giden 300 km’yi hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum ama Kahramanmaraş Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir. Gelirim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler." diyerek yanıtladı.