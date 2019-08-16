Marmaris'te tatil yapan kadınlar polis tarafından darp edildi

Hatay’dan Marmaris’e tatile gelen üç kadın, Gizem T., Gamze T. ve Burcu K., polis memuru Yusuf Y. tarafından darp edildi. Üç kadın darp raporu alarak, polis memuru Yakup Y. hakkında şikayette bulunurken, darp edilen Gizem T., “Yakup Y.’nin karakolda kadınların kendilerine saldırdığını öne sürdüğünü” belirtti.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Marmaris’te gerçekleşen olay önceki gün, saat 04.00 sularında meydana geldi. Hatay’dan tatil için Marmaris’e gelen Gizem T., ablası Gamze T. ve arkadaşı Burcu K. iddiaya göre, kendilerine eşlik eden Ali U. ve Ali U.’nun arkadaşı, polis memuru, Yusuf Y. ile birlikte önce bir restoranda buluşarak, yemek yedi. Ardından üç kadın ve arkadaşları, Marmaris’teki Barlar Sokağı’na eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaşlar, kaldıkları otele doğru giderken, yolda arkalarından gelen iki kişi, Gizem T. ve Burcu K.’ye “sözlü tacizde” bulundu. Bu sırada Ali U. ve Yakup Y., araya girdi. Gizem T. de polisi aramak istedi. Gizem T., polisi aramak isteyince de kendisi de bir polis olan ve yanlarında bulunan Yakup Y., Gizem T.’yi engellemeye çalıştı. Gizem T. ile Yakup Y. arasında bu sebepten tartışma başladı. Tartışma sonrasında Yakup Y., Gizem T. ve ablası Gamze T.’yi darp etti.

‘Şikâyetçiyim’

Gizem T., “sözlü tacizin” ardından, arkadaşlarıyla birlikte Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, Yakup Y. hakkında şikayette bulundu. Gizem T., polise verdiği şikayet dilekçesinde, olayı şöyle anlattı:

“Barlar Sokağı arkasına çıkan dar yolda ilerlerken, arkamızdan gelen, kendilerini tanımadığımız iki şahıs, bize doğru laf atıp küfretti. Bu lafları duyan erkek arkadaşlarımız Yakup ve Ali, araya girmek istediler ve bize doğru ‘Susun, çenenizi kapatın’ gibi laflar ettiler. Ben de telefonumu alıp, 155’i arayacağım dediğimde tanımadığım şahıslar uzaklaştı. Hemen sonra Yakup Y., ablam ve kız arkadaşımı duvara doğru itekleyip, bana yöneldi ve tokat attı. Biz de hemen polisi aradık. Ablamı ve arkadaşımı itekleyip, beni darp eden Yakup Y. adlı şahıstan şikâyetçiyim.”

Darp raporu aldı

Şikâyetin ardından hastanaye giderek darp raporu da alan Gizem T.’nin “gözünde kızarıklık ve görme bulanıklığı oluştuğu, ön dişinde de kırık olduğu” ifade edildi.

''İfade kopyamızı 5-6 kere değiştirmek zorunda kaldık''

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Gizem T., ayrıca, karakolda ifadesinin yanlış alındığını belirtti. Gizem T., “İfade kopyamızı 5-6 kere değiştirmek zorunda kaldık. Bize vuran polisin soyadını yanlış yazmışlar. Ardından, bana tokat atılmasına rağmen, ifadeye, ‘ben tokat atmışım gibi’ yazmışlar” dedi. Gizem T., “Yakup Y.’nin karakolda kadınların kendilerine saldırdığını öne sürdüğünü” de belirtti.