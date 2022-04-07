MasterChef Güzide'den Midyeci Ahmet'e tepki: Zehir satıyorlarmış gibi...

Midyeci Ahmet'in ayrıldığı eşi Deniz Çelebi'ye devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle şube açması sonrası gelişen olaylara MasterChef yarışması ile ünlenen Guzide Mertcan'da katıldı.

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek son günlerde Türkiye'nin gündeminde. Mdiyeci Ahmet ve Deniz Çelebi'nin boşanma sürecinde yaşananlar herkesi şoke etti. Midyeci Ahmet boşanma aşamasında Beşiktaş’taki merkez şubesinin Deniz Çelebi’de kalması kararının ardından yaptığı hareketle tepki çekti.

Midyeci Ahmet ayrıldığı eşi Deniz Çelebi'ye devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle şube açarak eski eşinin işlerine engel olmaya çalıştı. Deniz Çelebi bu durumu ifşa edince Midyeci Ahmet'e tepki yağdı.

"SİZE YAKIŞMADI"

Güzide Mertcan bir paylaşım yaparak "Boşanmada kim haklı kim haksız zerre umurumda değil. Önce verdiğin dükkanın karşısına şube açıp ardından da orada yaşadığınız sıkıntılardan biz sorumlu değiliz diyerek sanki orada zehir satıyorlarmış gibi hedef göstermeyi kendine yakıştırdın mı?" dedi.



MasterChef Suna da Midyeci Ahmet'e tepki göstererek "Bir insanın ekmeğiyle oynamak korkunç bir şey. Böyle şeyler yapmak size yakışmadı" dedi.