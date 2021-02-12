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MEB'DEN LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
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  3. 12 Şubat 2021 21:15

MEB'den liselerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.

MEB'den liselerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

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