Meteor yağmurları geliyor... Türkiye'den izlenebilecek mi ?

Meteor yağmurlarının kralı Geminid (ikizler) için sadece saatler kaldı. Doğa olayı tutkunları, 2017'nin son meteor yağmuru ile nefes kesen bir görsel şölene tanık olacak, 50'ye yakın 'yıldız kayması' görülebilecek. Asıl merak edilen konu ise her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Geminid (İkinler) yağmurunun saati! Yeterince karanlık alanlarda Türkiye saatiyle gece yarısından sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek.

Yılın son meteor yağmuru için sabırsız bekleyiş başladı. Aralık’ın ilk haftası başlayan Geminid meteor yağmurunun en yoğun anları bu gece gözlemlenecek. 13 Aralık gecesi ve 14 Aralık sabaha karşı izlenecek olan meteor yağmuru, saat 00.00 itibariyle başlayacak. Gözlem için en uygun zaman ise gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler olacak.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜNECEK Mİ?

Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden takip edilebilecek. Gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek. Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

2017 METEOR YAĞMURLARI

İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerindeki Lyrid (LİR) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20, 4-5 Mayıs tarihlerindeki Eta Aquarid (Eta Kova) göktaşı yağmurunda saatte 60, 7-28 Temmuz Delta Aquarid (Delta Kova) göktaşı yağmurunda ise saatte 20 civarında göktaşı görüldü. Bu yıl yine en renkli gök olaylarında biri 12-13 Ağustos'taki Perseid (Perse) göktaşı yağmurunda yaşandı. Gökyüzünde saatte 90 civarında göktaşı kayması görüldü. 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Orionid (Avcı) göktaşı yağmurunda saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlendi.