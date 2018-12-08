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  2. Güncel
  3. 08 Aralık 2018 17:52

Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgası etkili olacak.

Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
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İstanbul'da da etkisini göstereceği öngörülen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor.

Sayısal modellere dayalı uzun vadeli analizlere göre, Türkiye bu kış Sibirya üzerinden gelecek dondurucu soğuk hava ataklarının etkisinde kalabilir. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı bir kış öngörülürken, Karadeniz üzerinde oluşacak yağış kütlelerinin de etkisiyle, İstanbul’da kışın sert geçeceği tahmin ediliyor.

İlk kar 27-31 Aralık'ta

Hava Forum'da yer alan ve uzun vadeli sayısal analizlerden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı 27-31 Aralık tarihleri arasında bekleniyor. Ancak meteorolojik tahminlerde süre uzadıkça tahmin tutarlılığının düştüğü göz önüne alındığında, kesin bir tarih vermek için henüz erken olduğu da bir gerçek.
 

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