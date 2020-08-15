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  3. 15 Ağustos 2020 09:49

Meteoroloji ''sıcaktan bunalmaya devam'' dedi! 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Türkiye genelinde bunaltan sıcaklıklar devam edecek. Karadeniz'in doğusundaki yağışlı hava da etkisini kaybediyor.

Meteoroloji ''sıcaktan bunalmaya devam'' dedi! 5 günlük hava tahminleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

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