Meteoroloji'den birçok ile kar uyarısı ! Bu geceden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından soğuk hava birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Uzun bir süredir kar yağışına hasret kalan vatandaşlar için müjdeli haber verildi. Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da ise Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı görülmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI HAFTA SONU ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, Ankara'da kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamada bulundu. Başkentte kar yağışı hafta sonuna doğru etkili olacak. İlk olarak perşembe günü karla karışık yağmur beklenen Ankara'da havanın da soğumasıyla birlikte cuma gününden itibaren yağmur yerini tamamıyla kara bırakacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle hafta sonu, sıcaklık değerlerinin daha da düşeceği vurgulandı. Buna bağlı olarak pazar günü kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.

KAYSERİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kar yağışı İç Anadolu bölgesinde etkisini hissettirirken tatil haberleri de peş peşe geldi.

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK AÇIKLADI

Hatay Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi. Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

BOLU'DA HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE DÜŞECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Bolu'da bugün devam eden karla karışık yağmur bu geceden itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi beklenirken vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde.

Bolu'da okulların tatil edilmesiyle ilgili valilikten açıklama geldiği anda haberimizde yer alacaktır.

ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Eskişehir'de uzun süreden bu yana beklenen karlı hava perşembe gününden itibaren etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili Valilik'ten henüz bir açıklama gelmedi.

Eskişehir'deki 5 günlük hava durumuna göre kar yağışı etkili olacak.

BURSA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan Bursa'da da soğuk hava etkisini gösteriyor. Cuma günün itibaren Bursa'da kar yağışı yağmurla birlikte etkili olacak.

KONYA'DA KAR YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

İç Anadolu bölgesinde soğuk hava kar şeklinde kendini gösterirken Konya'da da bu geceden itibaren etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kar yağışı hafta başına kadar Konya'da etkili olacak.

Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili Konya Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.

AKSARAY'DA KAR BU GECE BAŞLIYOR

Kar yağışının en etkili görüldüğü illerden biri olan Aksaray'da uzun süren aranın ardından yeniden kar etkisini gösterecek. Özellikle perşembe gecesi vatandaşlara kar yağışına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarı yapıldı.

Aksaray'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden henüz bir açıklama gelmedi.

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