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  3. 21 Ocak 2019 23:59

Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Bu akşam başlayacak
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Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Batı  Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin  kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve  İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık  yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında  kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı  öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı,  diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz  kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette  eseceği öngörülüyor.

 

 

AA

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