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  3. 03 Haziran 2017 08:08

Mezuniyette torun keyfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a mezuniyet belgesini verdi.

Mezuniyette torun keyfi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün akşam, İstanbul Okçular Vakfı’nda düzenlenen Palet İlkokulu Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde torunları Ömer Tayyip Erdoğan’a mezuniyet belgiseni verdi.

Düzenlenen iftar ve mezuniyet töreni programına Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan’a mezuniyet belgesini verip fotoğraf çektirdiler.

İHA

erdoğan , torun , cumhurbaşkanı , mezuniyet