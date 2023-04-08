Milletin vekillerinin seçim tatili başladı

11 anketten bomba sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Türkiye'nin tarihiydi... Binlerce turist akın ediyordu... Geriye sadece bu kaldı

Selvi Kılıçdaroğlu: ''Konuşmamız gereken zor şeyler var''

İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...