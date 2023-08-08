  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesinde ilk aşama tamamlandı

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesinde ilk aşama tamamlandı

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmesinde ilk aşama tamamlandı
Güncelleme:

1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı.

Memurların merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı.

2 Ağustos’ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti’nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

İLK AŞAMA SONA ERDİ
11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

TEKLİFLER MÜZAKERE EDİLECEK
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos’ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.

Etiketler Memur memurlar toplu sözleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da çocukları dilendiren çeteye operasyon
Erdoğan konuştu; milyonlarca emeklinin umudu suya düştü
Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı
İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu
Dolar/TL yeni zirvesini buldu
Ailesini katledip, cezaevinde intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çift!
Meteor şöleni başlıyor! Türkiye'den de izlenebilecek
Antalya'da sokak ortasında cinsel ilişkiye 1 tutuklama
İstanbul'da alkollü sürücünün arkadaşları polise saldırdı