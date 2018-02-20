Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi !
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
Yerli motor üretildi ! İlk onlar kullanacak...
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
YPG/PKK'dan Hatay'a top mermili saldırı !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
Bahçelievler'de dehşet ! Silahla vurdu
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
İttifağa 3. parti mi geliyor ? Kritik görüşme
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
O ülke heyet gönderdi: ''Türkiye'yi örnek alıyoruz''
Fare için donanma harekete geçti !
Fare için donanma harekete geçti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Şubat 2018 22:44

Minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zeytin toplamaktan dönen aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
A+ A-

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, zeytin toplamaktan gelen ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Çayırköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden aynı aileden 6 kişi, akşam saatlerinde evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı.

Habip Seylan (30) yönetimindeki minibüs, Çayırköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKUT ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKUT ekipleri minibüsün yuvarlandığı uçuruma inerek yaptığı kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla Seylan (38), Ayşe Seylan (80) ve Nimet Seylan’ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs şoförü Habip Seylan ile diğer yolcular Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan’ın (17) da yaralı olduğunu belirleyen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların tedavileri burada devam ederken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

minibüs , ölü , izmir , uçurum , yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM