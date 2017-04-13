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  1. 13 Nisan 2017 12:00

MİT tırları savcısına terör örgütü üyeliği suçlaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

MİT tırları savcısına terör örgütü üyeliği suçlaması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

MİT TIRLARI...

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün dün tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber, gazetede 29 Mayıs 2015 günü "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" başlığıyla yayımlandı.

Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia ediliyor, kanıt olarak da savcılık dosyasından alındığını belirtilen görüntüler veriliyordu.

ERDOĞAN: BEDELİ AĞIR OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'te bu haberin yayınlanmasından iki gün sonra, 31 Mayıs 2015 günü TRT canlı yayınında tırlar konusunun gündeme getirilmesini casusluk faaliyeti diye niteleyerek "Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek" dedi ve davanın açıldığını duyurdu.

AA

MİT TIR'ları , aziz takcı , MİT TIR'ları soruşturması