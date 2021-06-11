MİT'ten nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan Hasan Adır öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur kampı yakınlarında düzenlediği operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı mücavirine düzenlediği nokta operasyonda "Salih Cizre" kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.

SÖZDE MAHMUR SORUMLUSUYDU

Kırmızı bültenle aranan Hasan Adır, sözde KCK Mahmur Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen sözde Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Dr. Hüseyin kod Selman Bozkur ile koordineli yürütüyordu.

HER ADIMI İZLENİYORDU

MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan Hasan Adır'ı hedef listesine aldı. Adır'ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekti.

Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Adır'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi.



