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MİT'ten sınır ötesi operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten sınır ötesi operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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MİT tarafından sınır ötesinde yapılan operasyonda 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 25 Haziran’da gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonla, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sınırına mücavir Münbiç alanında faaliyet gösteren 11 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildi.

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basılmasının ardından, MİT’e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirilmiş olup, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşke de imha edildi.

Etiketler mit terörist sınır ötesi operasyon pkk
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