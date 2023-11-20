MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’nın, sözde Toplumsal Alan Sorumlusu Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak/Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK’nın, sözde Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2006 yılında PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın toplumsal alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'ın kuzeyinde bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağlayan teröristin, toplanan parayı güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı belirlendi. MİT, örgüte lojistik destek sağlayan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürüttüğünü tespit etti. MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya sürüldü. Terörist Doğan, en uygun zamanda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

DHA