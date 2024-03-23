Motorine indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınasına "indirimcik" molası... Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına 5 günde peş peşe gelen zamlar sonrasında yeni gün motorine indirimle başladı. İşte indirim sonrası ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Haber3com

Özellikle son 1 yılda zam üstüne zam gelerek akıl almaz fiyatlara yükselen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınası aralıksız devam ederken geçen hafta 15 Mart Cuma günü benzine 1,53 TL, motorine ise 1,10 TL, bu hafta da yine benzine 1,50 TL, motorine ise 1,30 TL zam gelmişti. Bu süreçte LPG fiyatları sabit kalmıştı.

Bu son zamlarla birlikte geçen sene yapılan seçimlerden bu yana benzin ve motorin yaklaşık 25 TL zamlanmış oldu. Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki bu zam fırtınası bugün itibariyle de LPG fiyatlarını vurmuş LPG'nin litre fiyatına dün ( 22 Mart Cuma ) itibariyle 50 Kuruşluk bir zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki isyan ettiren zam yağmuru sonrasında bugün ( 23 Mart Cumartesi ) itibariyle motorine gelen 1 TL'lik bir indirim geldi.

Son 1 yılda fiyatlar ikiye katlandı

2023 yılı mart ayından bu yana Türkiye’de benzine yüzde 105, motorine ise yüzde 100 zam geldi ve geride bıraktığımız 12 aylık dönemde Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları ikiye katlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

23 Mart Cumartesi günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,22 TL

Motorin fiyatı: 42,82 TL

LPG fiyatı: 22,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,44 TL

Motorin fiyatı: 41,98 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,45 TL

Motorin fiyatı: 43,04 TL

LPG fiyatı: 22,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,96 TL

Motorin fiyatı: 43,61 TL

LPG fiyatı: 23,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,20 TL

Motorin fiyatı: 43,78 TL

LPG fiyatı: 22,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 43,69 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 22,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 22,19 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,78 TL

Motorin fiyatı: 43,39 TL

LPG fiyatı: 22,34 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,03 TL

Motorin fiyatı: 43,73 TL

LPG fiyatı: 21,67 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,11 TL

Motorin fiyatı: 43,17 TL

LPG fiyatı: 22,49 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 22,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 43,15 TL

LPG fiyatı: 23,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,65 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 22,39 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 43,36 TL

LPG fiyatı: 23,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,74 TL

Motorin fiyatı: 43,34 TL

LPG fiyatı: 22,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 43,75 TL

LPG fiyatı: 23,05 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.