MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.
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