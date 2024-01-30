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MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler pkk terör teslim
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