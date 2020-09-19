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  3. 19 Eylül 2020 17:50

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz'' ifadelerine yer verildi.

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