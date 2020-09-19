MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz'' ifadelerine yer verildi.