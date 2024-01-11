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MSB acı haberi duyurdu: Tatbikatta 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Tatbikatta 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı'na katılan bir askerin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat’ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı tatbikat denizkurdu asker şehit
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