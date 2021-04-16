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MSB açıkladı; sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. MSB, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB sosyal medya hesabından, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı. 

Etiketler msb asker hudut sınır
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