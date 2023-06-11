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  3. MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler msb türkiye terör
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