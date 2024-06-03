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MSB duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak

MSB duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

Etiketler uzman uzman er alım
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