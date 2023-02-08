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MSB paylaştı: Bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı

MSB paylaştı: Bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Hatice Kılınç isimli vatandaşın sağ çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstihkâm Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın arama ve kurtarma timleri tarafından Adıyaman'da Hatice Kılınç isimli vatandaşımız sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Birlik Zamanı" denildi.

Etiketler msb depremzede enkaz
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