MSB ''Suriyeli asker'' tartışmalarına noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"4 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görevine devam ettiğini söyleyen ve son bir hafta içerisinde gerçekleşen faaliyetlere dair bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye harekât alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur" diye konuştu.

"Bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır"

Hudut hattında da güvenliğin kesintisiz devam ettiğini belirten ve son bir haftada hudut hattında yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Aktürk, "96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen bin 38 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suriyeli askeri öğrenciler, MSÜ'de öğrenim görmekte olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir"

Bakanlık, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak şu bilgiler paylaşıldı:



"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda; Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

