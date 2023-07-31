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Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri tamamlandı

Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri tamamlandı
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Muğla Valiliği, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Muğla Valiliği, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında, “Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz” denildi.

Muğla Valiliği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür ocağını genişletmek amacıyla yapılan ağaç kesiminin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

“İlimiz Milas ilçesinde bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış ruhsat; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir.

Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz.”

Etiketler Akbelen Akbelen ormanı muğla muğla valiliği
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